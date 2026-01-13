‘Several’ people injured in serious Rotorua crash

Source: Radio New Zealand
A major road in Rotorua has been closed after a serious two-vehicle crash.
Police said several people were injured after two vehicles collided on Tauranga Direct Road between Hamurana Road and Te Waerenga Road at about 5.30pm on Tuesday.
The road is closed while emergency services respond.
Motorists are advised to avoid the area and expect delays.
Sign up for Ngā Pitopito Kōrero, a daily newsletter curated by our editors and delivered straight to your inbox every weekday.
– Published by EveningReport.nz and AsiaPacificReport.nz, see: MIL OSI in partnership with Radio New Zealand