Live: Super Rugby Pacific – Moana Pasifka v Hurricanes

Source: Radio New Zealand
Follow all the Super Rugby Pacific action at North Harbour Stadium, as the Hurricanes try to maintain their momentum atop the table against Moana Pasifika.
The competition leaders will be without first-string halfback Cam Roigard and first-five Ruben Love through injury, while several other frontliners are rested against their bottom-placed rivals.
Kickoff is at 7.05pm.
Moana Pasifika: 1. Malakai Hala-Ngatai, 2. Millennium Sanerivi, 3. Atu Moli, 4. Allan Craig, 5. Veikoso Poloniati, 6. Miracle Faiilagi (c), 7. Semisi Paea, 8. Semisi Tupou Ta’eiloa, 9. Augustine Pulu, 10. William Havili, 11. Tuna Tuitama, 12. Faletoi Peni, 13. Solomon Alaimalo, 14. Israel Leota, 15. Glen Vaihu.
Bench: Mamoru Harada, Abraham Pole, Lolani Faleva, Jimmy Tupou, Sam Tuitupou Ah-Hing, Siaosi Nginingini, Jackson Garden-Bachop, Tevita Latu.
Hurricanes: 1. Pouri Rakete-Stones, 2. Vernon Bason, 3. Pasilio Tosi, 4. Caleb Delany, 5. Isaia Walker-Leawere, 6. Brad Shields, 7. Du’Plessis Kirifi (c), 8. Brayden Iose, 9. Ereatara Enari, 10. Lucas Cashmore, 11. Fehi Fineanganofo, 12. Jone Rova, 13. Billy Proctor, 14. Josh Moorby, 15. Callum Harkin.
Bench: Asafo Aumua, Xavier Numia, Siale Lauaki, Hugo Plummer, Devan Flanders, Jordi Viljoen, Bailyn Sullivan, Kini Naholo.
Sign up for Ngā Pitopito Kōrero, a daily newsletter curated by our editors and delivered straight to your inbox every weekday.
– Published by EveningReport.nz and AsiaPacificReport.nz, see: MIL OSI in partnership with Radio New Zealand