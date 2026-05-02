Live: NRL – Parramatta Eels v NZ Warriors

Source: Radio New Zealand
The NZ Warriors are away to Parramatta Eels at CommBank Stadium in Sydney.
The side are riding a three match unbeaten run and welcome the return of centre Adam Pompey to Saturday’s line-up.
Kickoff is at 7.30pm.
Warriors: 1. Taine Tuaupiki, 2. Dallin Watene-Zelezniak, 3. Roger Tuivasa-Sheck, 4. Adam Pompey, 5. Alofiana Khan-Pereira, 6. Chanel Harris-Tavita, 7. Tanah Boyd, 8. James Fisher-Harris, 9. Wayde Egan, 10. Jackson Ford, 11. Leka Halasima, 12. Kurt Capewell, 13. Erin Clark
Interchanges: 14. Sam Healey, 15. Tanner Stowers-Smith, 16. Demitric Vaimauga, 17. Jacob Laban, 18. Eddie Ieremia-Toeava, 20. Luke Metcalf
Reserves: 21. Kayliss Fatialofa, 22. Te Maire Martin, 23. Makaia Tafua
Eels: 1. Joash Papalii, 2. Brian Kelly, 3. Will Penisini, 4. Sean Russell, 5. Josh Addo-Carr, 6. Ronald Volkman, 7. Mitch Moses, 8. Luca Moretti, 9. Ryley Smith, 10. Junior Paulo, 11. Charlie Guymer, 12. Jack Williams, 13. Jack de Belin
Interchange: 14. Tallyn da Silva, 15. Saxon Pryke, 16. Toni Mataele, 17. Dylan Walker, 18. Kelma Tuilagi, 19. Lorenzo Talataina
Reserves: 20. Jordan Samrani, 21. Teancum Brown, 22. Araz Nanva
Sign up for Ngā Pitopito Kōrero, a daily newsletter curated by our editors and delivered straight to your inbox every weekday.
– Published by EveningReport.nz and AsiaPacificReport.nz, see: MIL OSI in partnership with Radio New Zealand