Appointments – Well-regarded Māori broadcaster Dr Te Anga Nathan joins Te Mātāwai Board

Source: Te Mātāwai
Te Mātāwai Co-Chairs Brenda Soutar and Mātai Smith are pleased to welcome Dr Te Anga Nathan (Te Aupōuri, Ngāti Porou, Waikato) to the Te Mātāwai Board as the new Māori media sector representative.
Dr Nathan is widely respected for his longstanding contribution to Māori broadcasting and communications, bringing more than 30 years’ experience across Māori media, strategic communications and reo Māori development. His leadership across organisations including Whakaata Māori and Te Māngai Pāho has helped strengthen the visibility of te reo Māori throughout Aotearoa.
Brenda says Dr Nathan brings experience, insight and commitment to the ongoing revitalisation of te reo Māori through Māori media.
“One of the enduring strengths Te Anga has brought is his dedication to ensuring te reo Māori remains a living language across our media platforms. His experience and leadership will help strengthen the connection between Māori media, investment decisions, and the aspirations of our iwi and communities for te reo Māori,” she says.
Dr Nathan will represent Te Ao Pāpāho within Te Kāhui o Te Reo Tukutuku, supporting the voices and perspectives of Māori broadcasting and screen practitioners through Ngā Aho Whakaari and Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.
“This role carries responsibility to the people and organisations who have worked tirelessly to keep te reo Māori strong across our media platforms. I see this appointment as an opportunity to support that collective mahi, ensuring our voices are heard and that te reo Māori continues to move naturally through generations, communities and everyday life,” he says.
Notes
- Te Mātāwai leads Māori language revitalisation, empowering iwi Māori to restore te reo as a nurturing first language within homes and communities. You can read more here: Home | Te Mātāwai: https://tematawai.maori.nz/
Pānui pāpāho – 13 Mei 2026
Piki mai te maruwehi o te ao pāpāhō Māori, a Tākuta Te Anga Nathan, ki te Poari o Te Mātāwai
Tēnei te reo rāhiri a ngā hoa-toihau o Te Mātāwai, a Brenda Soutar rāua ko Mātai Smith ki a Tākuta Te Anga Nathan (o Te Aupōuri, o Ngāti Porou, o Waikato) hei kaiwhakarite mō te arapāho Māori ki te Pōari o Te Mātāwai.
Kauanuanutia ana ia mō ōna kawenga tautini ki ngā mahi pāpāho Māori, e tō mai ana i ngā wheako pāpāho Māori, rautaki whakawhiti whakaaro me ngā whanaketanga reo Māori i roto ngā tau 30, neke atu. Huihui ēnei wheako katoa, nā ōna mahi hautū i a Whakaata Māori me Te Māngai Pāho hoki, kua pakari te rongo i te reo Māori e horapa ana i Aotearoa.
Hei tā te hoa-toihau, a Brenda, e tō mai ana a Tākuta Nathan i ngā wheako, i ngā mōhiotanga me te manawanui mō te oranga tonutanga o te whakahaumanutanga o te reo Māori mā ngā arapāho Māori.
“Ko tētahi o ngā kaha taimau ka heri mai e Te Anga ko tōna manawa rahi ki te whakapūmau i te reo Māori hei reo kōrero ki ngā pae arapāho katoa. Ko ōna wheako me ōna pūkenga hautū ka whanake ai, ka pakari ai hoki te hononga ki waenganui i ngā arapāho Māori, ngā whakatau haumitanga, me ngā wawata a ngā iwi me ngā hapori mō te reo Māori,” tāna kōrero.
Ko Tākuta Nathan te māngai o Te Ao Pāpāho ki waenganui i te kāhui o Te Reo Tukutuku, ki reira taunaki i ngā reo me ngā tirohanga o ngā kaiwhakapāho Māori me ngā kaiwhakarite mata hoki mā Ngā Aho Whakaari me Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.
“He kawenga nui tēnei tūranga ki ngā tāngata me ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te whakapūmau i te kaha o te reo Māori ki ngā pae arapāho. E matapae ana ahau he tika tēnei whakaritenga ki te tautoko i ngā mahi kiritopu, e rongo ai ngā whakaaro, waihoki e rere noa ai te reo ki ngā reanga, ki ngā hapori, ka mutu te reo o ia rā,” tāna kōrero.
He pānui ki te ringa takatā:
- Whakaahua 1: Ko te mema hou o te Poari o Te Mātāwai, ko Te Anga Nathan, ko ia te māngai o te ao pāpāho ki waenganui i te kāhui o Te Reo Tukutuku.
- E whai ana Te Mātāwai ki te hanga tikanga ka whakaāhei i te whānau, te hapū, te iwi me ngā hapori ki te mahi i tā rātou e whakapono ana me mahi e āta whakahokia ai te reo Māori hei reo ūkaipō mō te kāinga. Pānuitia i konei: Kainga | Te Mātāwai: https://tematawai.maori.nz/