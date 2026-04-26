Super Rugby Pacific live: Otago Highlanders v Moana Pasifika

Source: Radio New Zealand
Follow all the Super Rugby Pacific action as the Otago Highlanders take on Moana Pasifika at Te Kaha Stadium in Christchurch.
Former All Blacks Julian Savea and Ngani Laumape remain sidelined for Moana.
After his electric cameo in Auckland, Highlanders fullback Finn Hurley has been ruled out, with Ethan Blackadder and Will Jordan still unavailable for the Crusaders, with Caleb Clarke missing for the Blues.
Kick-off is 2pm.
Highlanders: 1. Ethan de Groot (cc), 2. Soane Vikena, 3.Saula Ma’u, 4. Mitch Dunshea, 5. Tomás Lavanini, 6. Oliver Haig, 7. Veveni Lasaqa, 8. Nikora Broughton, 9. Adam Lennox, 10. Cameron Millar, 11. Xavier Tito-Harris, 12. Timoci Tavatavanawai (cc), 13. Tanielu Tele’a, 14. Jonah Lowe, 15. Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens.
Reserves: 16. Jack Taylor, 17. Josh Bartlett, 18. Angus Ta’avao, 19. Te Kamaka Howden, 20. Hugh Renton, 21. Lucas Casey, 22. Folau Fakatava, 23. Taine Robinson.
Moana Pasifika: 1. Abraham Pole, 2. Millennium Sanerivi, 3. Chris Apoua, 4. Allan Craig, 5. Jimmy Tupou, 6. Miracle Faiilagi (c), 7. Semisi Paea, 8. Semisi Tupou Ta’eiloa, 9. Jonathan Taumateine, 10. Patrick Pellegrini, 11. Glen Vaihu, 12. Tevita Latu, 13. Solomon Alaimalo, 14. Tuna Tuitama, 15. William Havili.
Reserves: 16. Mamoru Harada, 17. Malakai Hala-Ngatai, 18. Paula Latu, 19. Tom Savage, 20. Ola Tauelangi, 21. Augustine Pulu, 22. Lalomilo Lalomilo, 23. Israel Leota.
– Published by EveningReport.nz and AsiaPacificReport.nz