In pictures: The damage caused by flooding across the lower North Island

Source: Radio New Zealand

Flooding in Stokes Valley on Saturday. Mark Papalii/RNZ

Torrential rain over the weekend caused flooding and damage to parts of the lower North Island including Wellington, Ōhura and Porirua.

A Orange Heavy Rain Warning remained in place for The Tararua Range, Wairarapa and Tararua District south of Woodville, along with Wellington south of Tawa and the Hutt Valley and Kaikōura Coast.

Parts of the North Island were now in clean-up mode following flash flooding on Sunday, while the bad weather was expected to continue for the wider Wellington region until Tuesday night.

Flooding in Taita, Lower Hutt on Saturday. RNZ / Mark Papalii

Flooding on SH2 Haywards Interchange, Wellington, on Saturday. Josh Hay / Facebook

Firefighters pumping water put of homes in Avalon, Lower Hutt on Saturday. RNZ / Mark Papalii

Flooding in Stokes Valley on Saturday. Facebook / Stokes Valley Volunteer Fire Brigade

SH59 Plimmerton Roundabout on Saturday. RNZ / Warren Meech

Plimmerton residents Damo (left), Irene and Ludjen clean-up on Saturday. Penny Smith/RNZ

Damage on Stokes Valley roads on Saturday. Mark Papalii/RNZ

Flooding near a Wellington Palmers Garden Centre on Saturday. Krystal Gibbens/RNZ

Flooding in Stokes Valley near Thomas St on Saturday. Mark Papalii/RNZ

A boat off State Highway 58 in Pāuatahanui during the storm on Saturday. Supplied/Kristine and Derek Thompson

A local described part of Tawhai St in Stokes Valley having collapsed after heavy rain on Saturday. SUPPLIED

Sandbagging at Porirua nursery on Saturday. Samuel Rillstone/RNZ

Flooding in the Ruapehu District town of Ōhura on Sunday. Supplied / Mike Crowley

Flooding in Whanganui on Sunday. RNZ / Robin Martin

Flood barriers in place at Kowhai Park, Whanganui on Sunday. RNZ / Robin Martin

Flash flooding in Pāuatahanui, Porirua on Sunday. RNZ / Krystal Gibbens

Pāuatahanui residents cleaning up on Sunday. RNZ / Krystal Gibbens

Floodwaters at Ōhura on Sunday. Supplied/ Ross Perry

Wellington flooding on Monday morning. RNZ / Paris Ibell

Flooding on Monday caused cars to become stuck on Dee St, Wellington. RNZ

Flooding in Wellington’s Mt Cook early on Monday. Supplied

Damage in the Wellington suburb of Berhampore on Monday. RNZ / Mark Papalii

A landslide in Kingston, Wellington. RNZ / Mark Papalii

The landslide in Kingston. RNZ / Mark Papalii

The Kingston landslide brought down large amounts of dirt, rocks and trees. RNZ / Mark Papalii

A submerged car at Wellington’s Ōwhiro Bay. Tess O’Connor

Flood damage on Balfour St in Mornington, Wellington. SAMUEL RILLSTONE / RNZ

A pile up of dirt on Wellington’s Balfour St on Monday. SAMUEL RILLSTONE / RNZ

Residents assess damage on Balfour St. SAMUEL RILLSTONE / RNZ

Janis McLauchlan, a resident on Wellington’s Balfour St looks at the damage on Monday. SAMUEL RILLSTONE / RNZ

Balfour St damage. Jamis and Jimmy McLauchlan

Balfour St resident Jimmy McLauchlan’s vintage cars have been badly damaged. Jamis and Jimmy McLauchlan

– Published by EveningReport.nz and AsiaPacificReport.nz, see: MIL OSI in partnership with Radio New Zealand

