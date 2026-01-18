T20 Black Clash: Team Cricket v Team Rugby

Source: Radio New Zealand

Follow all the action, as Nathan McCullum’sTeam Cricket take on Kieran Read’s Team Rugby for the T20 Black Clash.

See how the game unfolded below.

Confirmed players

Team Rugby: Kieran Read (captain), Jordie Barrett, Kaylum Boshier, Andy Ellis, David Hill, Michael Hussey, Ngani Laumape, Colin Slade, Tim Southee, Jason Spice, Ofisa Tonu’u, Joey Wheeler

Team Cricket: Nathan McCullum (captain), Neil Broome, Grant Elliott, Hamish Marshall, Kyle Mills, Hadleigh Parkes, Adam Parore, Jesse Ryder, Lou Vincent, Neil Wagner, William Waiirua

Former All Blacks captain Kieran Read in action at the Black Clash. Hannah Peters

