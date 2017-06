MIL OSI – Source: World Wildlife Fund – Release/Statement

Headline: Mexico Commits to Critical Measures to Save Vaquita

***Versión en español abajo***

In response to the agreement signed today by the Government of Mexico, the Leonardo DiCaprio Foundation and the Carlos Slim Foundation to support emergency measures to conserve the critically endangered vaquita porpoise and the Upper Gulf of California ecosystem, WWF issued the following statement:

Today’s agreement marks a key step forward in the fight to save the critically endangered vaquita and ensure a sustainable future for the people and wildlife of Mexico’s Upper Gulf of California. Importantly, the agreement includes a permanent ban on gillnets by Mexico and the retrieval of all abandoned or lost “ghost” nets within vaquita habitat, as well as the development of new fishing gear and techniques to allow local communities to resume legal, sustainable fishing activities – measures urgently requested that WWF considers imperative to preventing the vaquita’s extinction.

WWF looks forward to supporting the implementation and monitoring of these efforts alongside our partners. At the same time, WWF continues to urge the development of a comprehensive vaquita recovery plan, including the following additional measures vital to any effort to save the species:

1. Immediate authorization of the use and promotion of existing alternative fishing gear (not allowed under current law/regulations), while new sustainable fishing techniques are being developed

2. Clearly articulated prohibition on the transport and/or possession of gillnets in and around the Upper Gulf of California

3. Urgent, coordinated efforts by the Mexican, US, and Chinese governments to end the illegal trafficking of totoaba swim bladders that is driving rampant use of gillnets in the Upper Gulf of California

Further, WWF believes that any effort to capture and provide sanctuary for the remaining vaquita and breed them in captivity must be explicitly linked to a plan to return vaquita to the wild once their habitat is secure. WWF and 200,000 people who have joined our campaign in the last month to urge action remain committed to ensuring the Upper Gulf of California remains forever safe and healthy for wildlife and local communities alike.

En respuesta al acuerdo firmado hoy por el Gobierno de México, la Fundación Leonardo DiCaprio y la Fundación Carlos Slim para instrumentar medidas de emergencia que salven a la críticamente amenazada vaquita y al ecosistema del Alto Golfo de California, WWF emite la siguiente declaración:

El acuerdo de hoy da un paso clave en la lucha por salvar a la vaquita, especie en peligro crítico de extinción, y asegurar un futuro sustentable para la gente y la vida silvestre del Alto Golfo de California, en México. Es importante destacar que la iniciativa incluye una prohibición permanente para usar redes de enmalle, la localización y retiro de todas las redes abandonadas o perdidas (redes “fantasma”) en el hábitat de la vaquita, y el desarrollo de nuevas artes y técnicas de pesca para permitir que las comunidades locales reanuden las actividades de pesca legales y sustentables. Estas son medidas requeridas con carácter urgente que WWF considera imperativas para evitar la extinción de la especie.

WWF está en la disposición de apoyar la implementación y monitoreo de estos esfuerzos junto con sus socios. Al mismo tiempo, WWF reitera su llamado para desarrollar urgentemente una estrategia clara para la recuperación de la población de la vaquita, incluyendo las siguientes medidas adicionales, vitales para cualquier esfuerzo para salvar a la especie:

1. Autorización inmediata del uso y promoción de las artes de pesca alternativas existentes (cuyo uso no está permitido bajo las leyes/regulaciones actuales), mientras se desarrollan nuevas técnicas de pesca sustentables.

2. Prohibición del transporte y/o posesión de redes de enmalle en y alrededor del Alto Golfo de California.

3. Acciones urgentes y coordinadas por parte de los Gobiernos de México, Estados Unidos y China para poner fin al comercio ilegal de las vejigas natatorias de totoaba, que está impulsando el uso desenfrenado de redes de enmalle en el Alto Golfo de California.

Más allá, WWF considera que cualquier esfuerzo para capturar y proveer un santuario para las vaquitas restantes y criarlas en cautiverio debe estar explícitamente vinculado a un plan para regresar la vaquita a la naturaleza una vez que su hábitat sea seguro. WWF y las 200,000 personas que se han unido a nuestra campaña en el último mes para instar a la acción urgente continúan comprometidas a asegurar que el Alto Golfo de California se convierta y permanezca como un lugar seguro y saludable para la fauna silvestre y las comunidades locales.

