Headline: COHA FORMS NEW BRAZIL RESEARCH UNIT

The newly constituted and expanded research unit welcomes talented staff to form part of the Council of Hemispheric Affairs organization and become an extramural research associate.

As part of the Brazil Research Unit you will be able to contribute with research articles, book reviews and timely press releases about Brazil’s internal affairs, its regional, multilateral and bilateral relations, as well as other relevant subjects that may affect the country, based on well-documented research, critical analysis and founded upon a progressive perspective. Special attention will be given to issues concerning democracy, integration, foreign intervention, human rights, indigenous culture, social and economic policy, and the role of the media.

For those interested in becoming members of COHA’s Brazil Unit, please send an email with your statement of intent, a writing sample pertaining to Brazil, as well as information of your language skills, to coha@coha.org.

COHA FORMA NOVA UNIDADE DE PESQUISA SOBRE BRASIL

A unidade de pesquisa recém-reconstituída e expandida abre oportunidade para que novos colaboradores façam parte da equipe como pesquisadores associados do Conselho de Assuntos Hemisféricos.

Como parte da Unidade de Pesquisa sobre Brasil, os novos pesquisadores poderão contribuir com artigos de pesquisa, resenhas de livros e comunicados de imprensa sobre assuntos internos do Brasil, suas relações regionais, multilaterais e bilaterais, bem como outros temas relevantes que possam afetar o país, com base em investigações bem documentadas, em uma análise crítica e fundamentada em uma perspectiva progressista. Será dada especial atenção às questões relativas à democracia, à integração, à intervenção estrangeira, aos direitos humanos, cultura indígena, à política social e econômica e ao papel dos meios de comunicação.

Interessados em fazer parte da Unidade de Pesquisa sobre Brasil do COHA, por favor envie um e-mail com sua declaração de intenções, uma amostra de artigo sobre tema relativo ao Brasil, bem como informações sobre suas habilidades linguísticas, para coha@coha.org.

COHA FORMA NUEVA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE BRASIL

La unidad de investigación recién constituida y ampliada le da la bienvenida a personal talentoso para ser parte de nuestra organización COHA y convertirse en asociado(a) de investigación.



Como parte de la Unidad de Investigación de Brasil, la persona seleccionada podrá contribuir con artículos de investigación, reseñas de libros y comunicados de prensa sobre asuntos internos de Brasil, sus relaciones regionales, multilaterales y bilaterales, así como otros temas relevantes que puedan afectar al país, basados en investigaciones bien documentadas, con análisis crítico y en base a una perspectiva progresista. Se prestará especial atención a los temas relacionados con democracia, integración, la intervención extranjera, derechos humanos, cultura indígena, política social y económica y el papel de los medios de comunicación.



Para aquellos interesados en convertirse en miembros de la Unidad de Investigación sobre Brasil de COHA, por favor envíenos un correo electrónico con su carta de intención, una muestra de escritura referente a Brasil, así como información de sus habilidades lingüísticas, a coha@coha.org.

